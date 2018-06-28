RealClearDefense: российская армия стала сильнее после кампании в Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Участие в боевых действиях в Сирии способствовало укреплению российских вооруженных сил, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар в статье для портала RealClearDefense.

По его мнению, сирийская кампания позволила российским вооруженным силам серьезно улучшить методы ведения боевых действий. В частности, в Сирии они совершенствуются в области нанесения высокоточных ударов, отмечает автор.

Помимо этого, бесценный боевой опыт приобрели многие представители высшего командного состава, в том числе и российских ВКС.

"Сирия оказалась не просто полигоном для военной техники. Эта кампания помогла России обучить военачальников и позволила офицерскому корпусу получить фактический боевой опыт. Это, в свою очередь, дает российским военным возможность значительно улучшить тактические приемы и способы действий", — говорится в публикации.

Война в Сирии также помогла выявить слабые места российских вооружений и устранить их. Но главным уроком, который российские военные извлекли из опыта сирийской кампании, стал вывод о необходимости авиации действовать согласованно с Сухопутными войсками, пишет издание.