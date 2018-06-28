Премьер Польши рассказал, когда планируют продлить санкции против России

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Существует большая вероятность продления антироссийских санкций Евросоюза в пятницу, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который в четверг участвует в саммите ЕС в Брюсселе.

"Мы ведем двусторонние переговоры со странами, которые обычно не настроены на продление санкций", — сказал Моравецкий. "Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции", — добавил он.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.