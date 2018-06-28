Италия заблокировала принятие документов саммита ЕС из-за вопросов миграции

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Италия временно заблокировала принятие документов саммита ЕС, настаивая на приоритетном согласовании вопросов по миграции, сообщил журналистам в четверг источник в одной из национальных делегаций.

"Италия заявила, что не планирует подписывать заключения саммита до тех пор, пока не будет договоренности по вопросам миграции", — сказал он.

За несколько минут до этого собравшимся в пресс-центре журналистам сообщили, что намеченная на 19.00 (20.00 мск) промежуточная пресс-конференция с участием главы Евросовета Дональда Туска и главы ЕК Жана-Клода Юнкера перенесена на более поздний срок, официально причины не объявлялись.