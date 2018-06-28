В Бельгии довольны расширением мандата ОЗХО

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. 4 апреля 2018 года

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. 4 апреля 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Бельгия поддерживает решение по расширению мандата ОЗХО, полагая, что это поможет привлечь к ответственности виновных в применении химоружия, говорится в заявлении бельгийского МИД.

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге 27 июня одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках.

"Вице-премьер и министр иностранных дел Дидье Рейндерс удовлетворен решением, принятым 27 июня в ОЗХО, по приданию ей роли в установлении ответственности за химические атаки в Сирии", — говорится в распространенном в четверг заявлении.

"До недавнего времени выявление лиц, совершивших химические нападения, было задачей совместного механизма по расследованию ОЗХО-ООН… В ноябре 2017 года механизм прекратил свое существование из-за тупиковой ситуации в Совете Безопасности, и была утрачена возможность выявить виновных. Решение в ОЗХО восстанавливает возможность выявления виновных", — полагают в ведомстве.

Рейндерс также удовлетворен тем фактом, что ОЗХО будет разрешено обмениваться информацией с Международным беспристрастным и независимым механизмом. "Этот механизм был создан Генеральной Ассамблеей ООН для того, чтобы заложить основу для уголовного преследования лиц, виновных в совершении зверств в Сирии", — отмечено в заявлении.

Глава МИД Бельгии Рейндерс вновь заявляет о своем решительном осуждении применения химического оружия в Сирии и призывает страну соблюдать свои обязательства, в том числе в качестве члена ОЗХО, говорится в сообщении.