Президент Армении отказался пожать руку послу Испании

ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отказался пожать руку послу Испании на церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля (Smithsonian Folklife Festival) в Вашингтоне, сообщает Sputnik Армения.Facebook художник, график и дизайнер Рубен Малаян, инцидент произошел 27 июня, во время торжественного открытия фестиваля, на котором присутствовали международные делегации, в том числе — из Армении и Каталонии.
Каталонская делегация во главе с президентом Женералитета Кимом Торрой встала во время речи посла Испании Педро Моренеса, заявившего, что в Каталонии нет политзаключенных. Выступление периодически прерывалось возгласами и криками "свободу заключенным", сообщает подробности произошедшего испанское издание El Periodico.
В знак протеста каталонцы вышли из зала на улицу и стали танцевать. Они вернулись в зал только по окончании речи испанского посла.
Затем слово взял Торра, рассказав о политических заключенных и ссыльных, о праве на самоопределение, а также о демократическом регрессе в Испании.
После его выступления каталонцы стоя спели гимн Els Segadors.
После речи посол Испании подошел к президенту Армении Саркисяну, чтобы пожать ему руку, но тот отказался это сделать.
"Когда все закончилось, посол Испании обратился к президенту Армении с просьбой пожать ему руку и получил отказ. Уважаю!" — написал Малаян.
В то же время, на странице Женералитета Каталонии в социальной сети Twitter помещена фотография, на которой глава Каталонии Ким Торра и президент Армении Саркисян обмениваются рукопожатием во время приема.
Каталония активно добивается независимости от Испании. В 2017 году состоялся референдум о независимости Каталонии, в ходе которого большинство проголосовавших высказались за отделение от Испании, но Конституционный суд страны отказался признавать его итоги. Еще до референдума свыше десятка чиновников Каталонии были арестованы, а само голосование обернулось столкновениями с полицией.
Карлесу Пучдемону, который на тот момент был главой Каталонии, и еще 13 должностным лицам были предъявлены обвинения в мятеже и коррупции.
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