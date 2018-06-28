В Египте уничтожили четверых боевиков группировки "Хасм"*

КАИР, 28 мар — РИА Новости. Египетская полиция уничтожила четверых и задержала двоих боевиков группировки "Хасм"*, которая считается боевым крылом запрещенной в Египте организации "Братья-мусульмане"*, говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, уничтоженные и задержанные боевики причастны к покушению на убийство главы управления безопасности второго по величине города Египта Александрии в марте этого года. Тогда на пути кортежа высокопоставленного офицера МВД был взорван автомобиль, погибли два человека. Сам офицер не пострадал.

Сообщается также, что один из задержанных — Моатаз Камель Абдалла сидел за рулем автомобиля с взрывчаткой. Он доставил транспортное средство к месту преступления, а затем его сообщники привели взрывное устройство в действие с помощью дистанционного управления.

* Террористическая организация, запрещенная в России.