В Египте уничтожили четверых боевиков группировки "Хасм"*

КАИР, 28 мар — РИА Новости. Египетская полиция уничтожила четверых и задержала двоих боевиков группировки "Хасм"*, которая считается боевым крылом запрещенной в Египте организации "Братья-мусульмане"*, говорится в сообщении МВД.
Сообщается также, что один из задержанных — Моатаз Камель Абдалла сидел за рулем автомобиля с взрывчаткой. Он доставил транспортное средство к месту преступления, а затем его сообщники привели взрывное устройство в действие с помощью дистанционного управления.
* Террористическая организация, запрещенная в России.