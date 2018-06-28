Болгария может в июле запустить процедуру присоединения к еврозоне

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна "очень вероятно" запустит процедуру присоединения к еврозоне в июле, передает агентство Рейтер.

"Очень вероятно, что да", — цитирует агентство Борисова, отвечавшего на вопрос журналистов в Брюсселе о том, представит ли Болгария свою кандидатуру на вступление в зону евро.

Исходя из сообщения агентства, страна планирует в скором времени представить свою кандидатуру на вступление в механизм валютных курсов (ERM II).

В мае ЕК сообщила, что Болгария удовлетворяет трем из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону. Одним из критериев является участие в механизме по обменным курсам (ERM II) в течение минимум двух лет, свидетельствуют материалы ЕК. Болгария в ERM II не входит.

Еврозона насчитывает 19 стран, все они являются членами Евросоюза, в котором всего 28 государств. Все страны ЕС (кроме двух), не применяющие евро, как ожидается, должны войти в еврозону, но лишь после того, как их экономики будут соответствовать определенным критериям.