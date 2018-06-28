Премьер Ирландии считает маловероятным Brexit без соглашения о "разводе"

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Премьер Ирландии Лео Варадкар считает маловероятным, однако возможным сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без полноценного соглашения о "разводе", об этом он заявил журналистам по приезде на саммит глав государств ЕС.

"Это маловероятно, но возможно", — сказал он, комментируя возможность так называемого "no deal Brexit".

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.

ЕС готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно, заявлял ранее главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.