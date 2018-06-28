Смягчение правил продажи оружия поддержали 39% итальянцев, показал опрос

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Почти 40% итальянцев выступают за облегчение процедуры получения права на приобретение огнестрельного оружия в целях самообороны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Censis и частной компанией в области безопасности Federsicurezza.

"Тридцать девять процентов итальянцев выступают за введение менее жестких критериев для приобретения огнестрельного оружия в целях личной защиты", — говорится в исследовании, текст которого опубликован на сайте центра Censis.

Отмечается, что число итальянцев, выступающих за смягчение критериев, за два года выросло — в 2015 году подобные меры поддерживали лишь 26% опрошенных.

Исследование также показывает, что за облегчение процедуры получения права на покупку огнестрельного оружия в основном выступают "менее образованные" слои населения и пожилые люди старше 65 лет.

В настоящий момент для получения права на приобретение огнестрельного оружия итальянский гражданин должен быть старше 18 лет, не иметь криминального прошлого, получить сертификат по стрельбе, а также доказать, что не имеет психических заболеваний. После приобретения огнестрельное оружие необходимо зарегистрировать на полицейском участке. Особое разрешение требуется для публичного ношения оружия.

Расширение прав итальянских граждан на допустимую самооборону было обозначено в программе нового правительства страны.

О числе опрошенных, дате проведения исследования и погрешности не сообщается.