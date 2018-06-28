Смягчение правил продажи оружия поддержали 39% итальянцев, показал опрос

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Почти 40% итальянцев выступают за облегчение процедуры получения права на приобретение огнестрельного оружия в целях самообороны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Censis и частной компанией в области безопасности Federsicurezza.
Отмечается, что число итальянцев, выступающих за смягчение критериев, за два года выросло — в 2015 году подобные меры поддерживали лишь 26% опрошенных.
Исследование также показывает, что за облегчение процедуры получения права на покупку огнестрельного оружия в основном выступают "менее образованные" слои населения и пожилые люди старше 65 лет.
Расширение прав итальянских граждан на допустимую самооборону было обозначено в программе нового правительства страны.
О числе опрошенных, дате проведения исследования и погрешности не сообщается.