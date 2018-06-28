ЕС готов поддержать секретариат ОЗХО в выполнении решения о ее мандате

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. ЕС готов поддержать технический секретариат ОЗХО для реализации принятого накануне решения о расширении мандата организации и сотрудничать для этого со всеми странами-участницами конвенции, говорится в распространённом в четверг заявлении европейской дипломатической службы.

"Вчерашнее решение специальной конференции государств-участников Конвенции по химическому оружию о противодействии угрозе применения химического оружия, предложенное 30 странами, является решающим шагом на пути к сохранению и поддержанию глобальной нормы против применения химического оружия", — говорится в сообщении.

"Применение химического оружия, включая использование любого токсичного химического вещества в качестве оружия кем бы то ни было, будь то государством или негосударственным субъектом, где бы то ни было и при каких-либо обстоятельствах является военным преступлением и может представлять собой преступление против человечности", — заявила дипслужба ЕС.

"Европейский союз готов поддержать технический Секретариат организации по запрещению химического оружия и сотрудничать со всеми государствами-участниками Конвенции по химическому оружию в целях реализации этого решения", — отмечается в сообщении.