В конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штата

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Об этом сообщается на сайте американского парламента.

Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.

"Сегодня исторический день. Я горда <…> быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в фейсбуке.

Пуэрто-Рико признано территорией США с 1898 года. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус островного государства, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением американского парламента.