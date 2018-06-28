СМИ: члены РПК убили активиста правящей партии на востоке Турции

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) убили активиста правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мевлюта Бенги в восточной провинции Агры, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на жандармерию.

Как отмечает газета, тело Бенги нашли в среду в окрестностях города Догубаязит на востоке Турции привязанным к столбу. Установлено, что он скончался от удара по голове. Командование жандармерии округа нашла при нем записку, в которой говорилось, что он его убили за "шпионаж в пользу государства". Жандармерия считает, что убийство совершили члены РПК.

Отмечается, что в ответ на убийство Бенги силы безопасности начали наземную и воздушные операцию в регионе. В ее рамках были уничтожены самодельные бомбы, найденные в деревне, около которой был найдено тело убитого активиста ПСР.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.