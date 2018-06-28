В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Памятный знак "За оборону Иловайска" взорван на въезде в город, пострадавших нет, сообщили в четверг РИА Новости в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Ночью на въезде в Иловайск был взорван памятный знак в виде увеличенной копии государственной награды ДНР "За оборону Иловайска". Сработало взрывное устройство. Основные версии теракта — это взрыв самого знака, а также попытка сорвать прохождение гумконвоя МЧС РФ, который утром проезжал по этой дороге", — сказал представитель МГБ ДНР.
Он уточнил, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Очередной, 78-й гуманитарный конвой МЧС России в четверг доставил в Донецк медикаменты и детское питание.