В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (323)

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Памятный знак "За оборону Иловайска" взорван на въезде в город, пострадавших нет, сообщили в четверг РИА Новости в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Памятный знак "За оборону Иловайска" был установлен в честь освобождения города, где летом 2014 года шли ожесточенные бои.

"Ночью на въезде в Иловайск был взорван памятный знак в виде увеличенной копии государственной награды ДНР "За оборону Иловайска". Сработало взрывное устройство. Основные версии теракта — это взрыв самого знака, а также попытка сорвать прохождение гумконвоя МЧС РФ, который утром проезжал по этой дороге", — сказал представитель МГБ ДНР.

Он уточнил, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Очередной, 78-й гуманитарный конвой МЧС России в четверг доставил в Донецк медикаменты и детское питание.