Волкер провел переговоры со спикером Верховной Рады

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обсудил со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием ход переговоров с Россией.

"Провел вчера продуктивные консультации со спикером Парубием о развитии ситуации на Украине и переговорах с русскими, а также о важной роли парламента", — написал он в четверг в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине. Встреча лидеров двух стран пройдет в Хельсинки 16 июля.