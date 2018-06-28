США считают решение суда об итогах выборов мэра Кишинева угрозой демократии

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. США считают решение молдавского суда об аннулировании итогов выборов мэра Кишинева угрозой демократии, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Как напомнила Науэрт, победитель набрал большинство голосов, международные наблюдатели зафиксировали "относительно незначительные нарушения", которые не оправдывают аннулирование результатов.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.
Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.