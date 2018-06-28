США считают решение суда об итогах выборов мэра Кишинева угрозой демократии

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. США считают решение молдавского суда об аннулировании итогов выборов мэра Кишинева угрозой демократии, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Непрозрачное решение верховного суда Молдавии поддержать непризнание выборов мэра Кишинева 3 июня представляет собой угрозу молдавской демократии", — сказала она.

Как напомнила Науэрт, победитель набрал большинство голосов, международные наблюдатели зафиксировали "относительно незначительные нарушения", которые не оправдывают аннулирование результатов.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.

Однако затем суд первой инстанции, Апелляционная палата и Высшая судебная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день голосования велась агитация, что запрещено законодательством. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в связи с непризнанием судом итогов выборов мэра Кишинева, что оно создает опасный прецедент, который может повлиять и на парламентские выборы, запланированные на вторую половину ноября.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.