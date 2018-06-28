Туск предупредил страны ЕС о риске "жестких решений" по миграции

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск предупредил в четверг собравшихся на саммит лидеров ЕС, что если они не смогут договориться по внесенным им ранее идеям в сфере миграции, то могут возникнуть "жесткие предложения" от действительно "жестких парней".

Накануне Туск направил открытое письмо участникам саммита, в котором предложил конкретные меры по решению миграционных проблем, в частности, создание "региональных платформ" для высадки мигрантов за пределами Европы, отметив, что затянувшийся миграционный кризис играет на руку настроенным радикально политическим силам в Европе.

"В ходе саммита предлагаю сосредоточиться на внешней границе ЕС, в том числе на проекте "платформы высадки". По сути дела, это было бы отражением предложений УВКБ, прямо изложенных в их письме, которое я получил вчера. Альтернативой этому решению было бы хаотичное закрытие границ, в том числе внутри ЕС, а также растущие конфликты между государствами-членами ЕС", — заявил он, выступая перед журналистами в Брюсселе.

"Некоторые могут подумать, что я слишком жесток в своих предложениях по миграции. Но поверьте мне, если мы не согласимся на них, то вы увидите некоторые действительно жесткие предложения от некоторых действительно жестких парней", — заключил он.