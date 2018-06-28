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Испанский премьер отказался от переговоров о новом референдуме в Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (592)
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© AFP 2018 / Pierre Philippe MarcouПремьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фотоПремьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre Philippe Marcou

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Председатель правительства Испании Педро Санчес отказался вести переговоры о проведении референдума о независимости Каталонии с главой правительства автономного сообщества Кимом Торрой. Переговоры между Санчесом и Торрой запланированы на 9 июля в Мадриде.

Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
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Ранее находящийся с визитом в Вашингтоне Торра заявил, что предлагает Санчесу провести референдум о независимости по согласованию с центральными властями, чтобы найти решение и сделать так, как в Шотландии и Квебеке.

"Думаю, что испанское правительство было довольно ясным в этом вопросе на протяжении многих лет. И это не изменилось", — заявил Санчес журналистам в Брюсселе, добавив, что "правительство будет последовательным в отношении уважения к социальному, демократическому и правовому государству".

При этом Санчес добавил, что Мадрид не стремится к конфронтации с правительством Каталонии, и подчеркнул, что "политических заключенных в Испании нет".

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
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Политическими заключенными сторонники независимости Каталонии называют тех политиков, которые были задержаны после предъявления им обвинений в связи с проведением референдума о независимости 1 октября прошлого года, который власти Испании признали незаконным, и дальнейшим провозглашением независимости 27 октября.

В Вашингтоне, где Торра находится с визитом, между тем произошел скандал. На открытии выставки в Национальном музее афроамериканской истории культуры, посвященной Каталонии, Торра в своей речи говорил о политической ситуации в автономном сообществе. Он заявил о "политических заключенных" в Испании и "репрессиях" со стороны центральных властей, из-за чего ряд членов предыдущего правительства "оказались в изгнании". В ответ посол Испании в США, бывший министр обороны Педро Моренес обвинил Торру во лжи, сказав, что в Испании нет политических заключенных, и заявил, что каталонцы, которые выступают против независимости, "оказались в осаде" у себя на родине.

Глава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фото
© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди Бедмар
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Торра покинул зал в сопровождении еще нескольких десятков сторонников под крики "свобода политическим заключенным!". Позже правительство Каталонии распространило заявление Торры, в котором слова бывшего испанского министра названы "абсолютно неприемлемыми" и "оскорбляющим страну (так сторонники независимости называют испанское автономное сообщество Каталония – ред.)", поскольку Моренес публично назвал Торру лжецом. Также Торра потребовал от Санчеса ответить, разделяет ли он мнение посла.

Испанского посла поддержал министр иностранных дел Жозеп Боррель. "Посол сказал то, что должен был сказать. Ни один посол Испании не может безучастно наблюдать за нападками Торры на Испанию и ее политическую систему, говоря о политических заключенных и репрессиях", — сказал Боррель.

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