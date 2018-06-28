Россия выступила за укрепление деятельности МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Россия выступает за укрепление контрольной деятельности Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в госдепартаменте на Конференции по случаю 50-летия открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По его словам, Договор является "основополагающим элементом глобальной и региональной стабильности и безопасности, ставящего надежный заслон распространению ядерного оружия на планете". "По экспертным оценкам, не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли обзавестись до 50-ти стран. Эффективное функционирование режима нераспространения — одна из первоочередных задач для продвижения к общей цели освобождения мира от ядерного оружия в соответствии с ДНЯО", — сообщил посол.
Антонов рассказал, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) является единственной международной организацией, обладающей уникальным техническим и экспертным потенциалом проверки соблюдения государствами их нераспространенческих обязательств.