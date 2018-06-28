Россия выступила за укрепление деятельности МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Россия выступает за укрепление контрольной деятельности Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в госдепартаменте на Конференции по случаю 50-летия открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

На сегодня сторонами договора выступает 191 государство. Вне договора находятся Индия, Пакистан, Израиль и недавно получивший независимость Южный Судан.

По его словам, Договор является "основополагающим элементом глобальной и региональной стабильности и безопасности, ставящего надежный заслон распространению ядерного оружия на планете". "По экспертным оценкам, не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли обзавестись до 50-ти стран. Эффективное функционирование режима нераспространения — одна из первоочередных задач для продвижения к общей цели освобождения мира от ядерного оружия в соответствии с ДНЯО", — сообщил посол.

Антонов рассказал, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) является единственной международной организацией, обладающей уникальным техническим и экспертным потенциалом проверки соблюдения государствами их нераспространенческих обязательств.

"Необходимо и дальше последовательно укреплять контрольную деятельность МАГАТЭ, опираться на авторитет Агентства и техническую компетентность в вопросах применения гарантий. В этой работе важно сделать акцент на увеличение количества государств, подписавших Дополнительный протокол к Соглашению об осуществлении гарантий с МАГАТЭ, заключение которого остается сугубо добровольным делом каждого государства-участника ДНЯО, а также превращение этих инструментов в будущем в стандарт проверки соблюдения нераспространенческих обязательств по Договору", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.