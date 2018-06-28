МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главная экзистенциальная угроза США исходит отнюдь не от России, как утверждают американские СМИ, а от Китая, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

Пекин "украл американские проекты оружия и другие стратегические технологии", "милитаризировал один из важнейших морских путей в мире" и отправил в США около "40 тысяч шпионов", указывает автор статьи. По его мнению, быстрое развитие китайской оборонной промышленности превращает страну в доминирующую военную силу, угрожающую существованию США. Таким образом Китай наносит ущерб американскому статусу мировой державы, пишет Вуд.

Автор статьи отмечает, что американцы не узнают об этом из освещения "российского расследования" — темы, которую ведущие СМИ "пытаются удержать на плаву любой ценой".

"Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа", — пишет он.

При этом американский лидер понимает, что Китай может угрожать Соединенным Штатам, указывает автор. Поэтому сейчас он стремится сблизиться с Москвой и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в материале.