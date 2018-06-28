Курц предложил высаживать спасенных в море мигрантов вне Европы

ВЕНА, 28 июн – РИА Новости. Так называемые "платформы" для высадки мигрантов вне Европы помогут сократить число нелегально прибывающих в ЕС, а также отстранят от дела нелегальных перевозчиков мигрантов, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Саммит ЕС по миграционной политике проходит 28-29 июня в Брюсселе.

Курц заявил, что Австрия уже несколько лет выступает за изменение системы, сокращение количества людей, нелегально прибывающих в Европу, и добавил, что считает возможным начать изменение тенденции на саммите в четверг.

"Я думаю, сегодня это возможно, если мы действительно сможем договориться о том, что за пределами Европы будут так называемые платформы для высадки мигрантов. Это приведёт к тому, что людей, нелегально направляющихся в Европу, после спасения не будут автоматически привозить в Европу, а направлять в третьи страны за ее пределами", — заявил Курц по прибытии на саммит ЕС, трансляцию вела пресс-служба ЕК.

Он подчеркнул, что подобное решение проблемы связано с укреплением агентства Frontex и более тесным сотрудничеством с береговой охраной Ливии. "Это приведёт к сокращению количества тех, кто прибывает в Европу, люди не будут тонуть в Средиземном море и незаконные перевозчики мигрантов будут отстранены от дела", — сказал австрийский канцлер.