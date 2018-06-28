Помпео посетит КНДР на следующей неделе для переговоров по денуклеаризации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео намерен на следующей неделе приехать в КНДР для того, чтобы продолжить переговоры о достижении денуклеаризации страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Издание не уточняет с кем пройдет встреча госсекретаря, однако отмечается, что визит Помпео станет первой встречей высокопоставленных чиновников после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне.

Согласно изданию, ради поездки Помпео отменил встречу с индийской делегацией, запланированную на 6 июля. Источник газеты заявил, что официально о визите объявят в ближайшие дни.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.