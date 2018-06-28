Британские медики раскритиковали шаги властей после инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британская медицинская ассоциация подвергла критике действия властей после инцидента в Солсбери, в частности, задержку с предоставлением четких рекомендаций врачам-терапевтам и отсутствие "горячей линии" по отравлению ядовитым веществом.

Представители ассоциации сделали соответствующее заявление на конференции в Брайтоне.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

"Данная встреча осуждает провал правительственной системы оповещения после инцидента в Солсбери 4 марта, когда был отравлен Сергей Скрипаль. В особенности, речь идет о задержке в 12 дней распространения рекомендации врачам-терапевтам касательно потенциальных контактов с неизвестным токсичным веществом; о том факте, что специальная "горячая линия" не появилась сразу после того, как появились подозрения касательно природы отравления; о том факте, что не была составлена база данных всех, кто мог потенциально войти в контакт с токсичным веществом, учитывая долгосрочные последствия соприкосновения с органофосфатом", — говорится в тексте резолюции участников конференции медиков, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Агентство пока не располагает комментарием офиса британского премьера по данному поводу.