ПАСЕ приняла резолюцию по Сенцову и другим украинским осужденным в России

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что случай отбывающего наказание в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова подпадает под определение политзаключенного, и призвала допустить к нему украинского омбудсмена Людмилу Денисову, передает корреспондент РИА Новости.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

"Случаи Олега Сенцова, Владимира Балуха (осужден в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" — ред.) и Павла Гриба (содержится в предварительном заключении по подозрению в содействии в террористической деятельности — ред.), в частности, соответствуют определению Ассамблеи политических заключенных, изложенному в ее резолюции 1900 (2012) об определении политического заключенного", — говорится в тексте принятой в четверг резолюции ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является консультативным органом Совета Европы, и все ее резолюции носят рекомендательный характер.

Инициаторами подготовки нынешней резолюции выступили парламентарии из Литвы, Польши и Украины. Автором доклада, по итогам которого приняли резолюцию, является литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. "За" резолюцию проголосовали 77 депутатов, "против" — никто, воздержались — 15. Всего в ПАСЕ (без российской делегации) 300 депутатов и заместителей.

В резолюции Ассамблея вновь заявила, что считает Крым оккупированной территорией, и призвала РФ гарантировать соблюдение прав всех его жителей.

Ассамблея также призвала допустить к Сенцову украинского омбудсмена Денисову.

Денисова добивается встречи с Сенцовым, который уже больше месяца держит голодовку в колонии. Она поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье заключенного. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг лично приехала в колонию, где содержится Сенцов, и сообщила, что его состояние относительно удовлетворительное. Она уточнила, что Сенцов дважды в день получает питательные вещества, его давление, температура тела и "общий настрой" также удовлетворительные.

Ассамблея также просит "воздерживаться от принудительного кормления Сенцова или любого другого из задержанных лиц, если только не требуется медицинское обеспечение для спасения его или их жизни".

Ранее Москалькова заявила, что на данный момент конструктивного диалога с украинским омбудсменом по вопросу посещений заключенных двух стран не получается, но она не теряет надежды на решение этого вопроса. Она уточнила РИА Новости, что пока не знает, какими будут следующие шаги, так как на данный момент договоренности нарушаются: когда российский омбудсмен прибыла в Киев, ей отказали во встрече с содержащимся там под стражей российским военнослужащим Максимом Одинцовым (задержан СБ Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом, Минобороны РФ расценило это как похищение).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Нынешняя сессия ПАСЕ, в ходе которой была принята эта резолюция, проходит на фоне конфликта между Россией и Советом Европы, который длится уже несколько лет после введения Ассамблеей санкций в отношении российской делегации из-за ее позиции по Крыму. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, Москва продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов в адрес России могут быть предприняты санкции.