В Париже на акции протеста начались беспорядки

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Группа провокаторов в чёрной одежде с масками на лице начала крушить витрины на акции протеста в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Шествия стартовало около 14.30 (15.30 мск) от площади Бастилии. Спустя около получаса после начала акции к ней присоединялась группа молодых, агрессивно настроенных людей в чёрной одежде, которые тщательно скрывают лица под масками. Пройдя часть пути и свернув в один из переулков они начали крушить витрины, нападению подвергся банк. Через несколько минут в происходящее вмешалась полиция, преградив путь колонне. Участники шествия скандируют: "Убирайтесь".

Всеобщую мобилизацию объявили ряд французских профсоюзов, в том числе CGT и FO. Они выступают против изменения модели социальной политики во Франции.

Демонстрации запланированы в четверг в разных городах Франции.