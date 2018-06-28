Премьер Бельгии рассказал, что нужно для решения проблемы миграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Решение проблемы миграции требует достижения странами Евросоюза договоренностей по трем основным пунктам, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Мы должны продвинуться по трем пунктам: лучше защищать границы, лучше заключать соглашения с африканскими странами при поддержке ООН и, в-третьих, обеспечить солидарность в наших рядах – сделать так, чтобы европейские страны, вместе взятые, могли брать на себя свою долю ответственности в этом", — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

В четверг в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС, на котором вновь будут обсуждаться вопросы миграции и распределения беженцев. Как ожидается, лидеры стран ЕС попытаются договориться о необходимости комплексного подхода к проблемам миграции, об усилении поддержки ливийским властям в вопросах береговой охраны, поддержке государствам-членам и партнерам, а также странам происхождения и транзита, в том числе на маршрутах Восточного и Западного Средиземноморья.