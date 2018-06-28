Ведущая бежала из Саудовской Аравии после скандала с "непристойным платьем"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Телеведущая канала Al Aan TV Ширин аль‐Рифаи бежала из Саудовской Аравии, чтобы скрыться от преследований из-за "слишком откровенного" наряда.

#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai "for violating regulations and instructions” by "wearing indecent clothing” during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 26 июня 2018 г.

Недовольство ее соотечественников вызвал репортаж, в котором журналистка рассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин. Часть записи опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин. На кадрах видно, как платье девушки развевается на ветру, "оголяя" брюки и топ.

Генеральная комиссия по телерадиовещанию Саудовской Аравии обвинила Рифаи в нарушении профессиональных правил и назвала ее наряд непристойным. В отношении журналистки было начато расследование, после чего женщина покинула страну.