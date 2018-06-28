Премьер Италии допустил возможность наложения вето на решения по мигрантам

РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Рим ждет от Евросоюза фактов, а не слов по решению миграционной проблемы и допускает возможность наложения вето на итоги саммита ЕС в Брюсселе, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте по прибытии на встречу.

"Как вы знаете, Италия выработала предложение, с которым мы прибыли на этот евросаммит. Мы считаем его разумным, потому что оно полностью соответствует духу и принципам, на которых основан Европейский союз", — сказал Конте.

Пресс-подход итальянского премьера транслировал YouТube-канал правительственного дворца Киджи.

"Последние годы мы и я лично на встречах с европейскими лидерами слышали слова солидарности. Сегодня очень важный день, и мы ждем, что эти слова перерастут в факты. Италия нуждается не в заверениях и знаках, а в конкретных делах. Эта встреча станет водоразделом, и в том, что касается меня, я готов извлечь из нее все необходимые последствия", — сказал премьер Италии

Итальянские СМИ в четверг написали, что Италия может наложить вето на решения брюссельского саммита, если ее предложение по распределению ответственности за прибывающих в Европу мигрантов среди стран-участниц союза.

"Это возможность, которую я бы не хотел рассматривать, но, с моей стороны, если бы мы должны были к этому прийти, мы, конечно, не достигнем совместных заключений", — заявил Конте, отвечая на вопрос итальянских журналистов о возможности ветирования Римом решения саммита.

На прошедшей в минувшее воскресенье в Брюсселе неофициальной встрече по миграции Италия подготовила "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Документ предлагает разделить среди государств-членов Евросоюза ответственность за прибывающих на его территорию мигрантов. "Обязанность спасать жизни не может стать обязанностью обрабатывать запрос (на предоставление убежища. – Прим. ред.) за счет других… Кто высаживается в Италии, высаживается в Европе", — говорится в документе.

Рим ставит целью "преодоление" Дублинского соглашения, по которому ответственность за прием мигрантов лежит на первой стране, чью границу они пересекли при въезде в Евросоюз. В числе основных пунктов стратегии значится необходимость "совместной ответственности государств-членов ЕС за крушения" судов с мигрантами, усиление сотрудничества стран ЕС с государствами, из которых отправляются и которые пересекают мигранты, а также создание в них "центров международной защиты". Эти учреждения должны взять на себя обработку запросов на убежище и предоставление юридической помощи, в том числе в части добровольного возвращения мигрантов на родину.

Кроме этого, Италия предлагает бороться с явлением "вторичного передвижения" мигрантов — путем заключения двусторонних технических соглашений между странами ЕС, а также создавать центры по приему мигрантов сразу во многих европейских странах — в противоположность испанско-французской инициативе по размещению "закрытых центров" в зонах прибытия.