На границе сектора Газа при израильском обстреле погиб 17-летний палестинец

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (283)

ГАЗА, 28 июн — РИА Новости. Молодой палестинец погиб, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, сказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильские военные ранее сообщали, что утром засекли двух жителей анклава, пытавшихся пересечь границу, и открыли по ним огонь из танкового орудия.

"Погиб 17-летний палестинец, который сегодня на рассвете попал под израильский обстрел к востоку от города Рафаха", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что юноша стал 133-м погибшим за последние три месяца, в течение которых на границах сектора Газа с Израилем продолжаются массовые акции протеста палестинцев.