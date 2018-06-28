Активисты в Барселоне пытаются избавиться от туристов с помощью клея

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Члены радикальных левых течений Каталонии продолжают свое противостояние с туристами – на этот раз при помощи силиконового клея.

Члены крайне левой организации Endavant, которая связана с "Кандидатурой народного единства" — партией, выступающей за независимость автономного сообщества от Испании и за построение независимого социалистического государства, — устроили очередную акцию, направленную против "туристической модели" в автономном сообществе и слишком большого числа туристов.

"Мы не страдаем туризмофобией, мы страдаем от капитализма, и поэтому мы решили выйти и защитить наши кварталы от огромной порчи имиджа Барселоны", — написали активисты на своей странице в Twitter. Эту запись они сопроводили видео, на котором запечатлено, как они при помощи силиконового клея и скрепок закрывают замки хостелов, туристических офисов, камер хранения и прокатов велосипедов.

Это уже вторая "антитуристическая акция" в каталонской столице в этом сезоне.

Неделю назад активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне. Прибывшие через час после начала акции представители правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra разрезали цепи и установили личности нарушителей общественного порядка.

В прошлом году радикальные молодежные организации в Каталонии, на Балеарских островах и в Стране басков проводили различные акции против массового туризма. В Барселоне члены Arran напали на туристический автобус, кроме того, активисты прокалывали шины у велосипедов, замазывали силиконовым клеем замки камер хранения, врывались в рестораны и отели, организовывали митинги протеста под лозунгами "Остановим массовый туризм".