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В мире

Активисты в Барселоне пытаются избавиться от туристов с помощью клея

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (591)
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© РИА Новости / Мария СибиряковаПерейти в фотобанкГорода мира. Барселона. Архивное фотоГорода мира. Барселона. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Члены радикальных левых течений Каталонии продолжают свое противостояние с туристами – на этот раз при помощи силиконового клея.

Глава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фото
© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди Бедмар
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Члены крайне левой организации Endavant, которая связана с "Кандидатурой народного единства" — партией, выступающей за независимость автономного сообщества от Испании и за построение независимого социалистического государства, — устроили очередную акцию, направленную против "туристической модели" в автономном сообществе и слишком большого числа туристов.

"Мы не страдаем туризмофобией, мы страдаем от капитализма, и поэтому мы решили выйти и защитить наши кварталы от огромной порчи имиджа Барселоны", — написали активисты на своей странице в Twitter. Эту запись они сопроводили видео, на котором запечатлено, как они при помощи силиконового клея и скрепок закрывают замки хостелов, туристических офисов, камер хранения и прокатов велосипедов.

Это уже вторая "антитуристическая акция" в каталонской столице в этом сезоне.

Неделю назад активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне. Прибывшие через час после начала акции представители правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra разрезали цепи и установили личности нарушителей общественного порядка.

В прошлом году радикальные молодежные организации в Каталонии, на Балеарских островах и в Стране басков проводили различные акции против массового туризма. В Барселоне члены Arran напали на туристический автобус, кроме того, активисты прокалывали шины у велосипедов, замазывали силиконовым клеем замки камер хранения, врывались в рестораны и отели, организовывали митинги протеста под лозунгами "Остановим массовый туризм".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Леваки как всегда в своём репертуаре. Ничего иного, кроме как портить, гадить, разрушать и уничтожать, они делать не в состоянии, о какой стране речь ни шла бы. В Барселоне они открыли для себя новый враждебный класс - туристов.
16:11
28.06.2018
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