Премьер Венгрии призвал остановить "нашествие" мигрантов в Европу

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Нашествие мигрантов в Европу должно быть остановлено, заявил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии саммита ЕС, ключевой темой которого является миграционная проблема.

"Нашествие должно быть оставлено. Это означает строгий контроль границ, и мы это делаем", — сказал венгерский премьер по прибытии на встречу в верхах.

По словам Орбана, для Евросоюза "пришло время начать новый период перестройки европейской демократии". "Я надеюсь, что мы теперь сделаем шаг в направлении перестройки демократии и в итоге сделаем то, что требуют люди – прекратить допуск мигрантов и вернуть обратно тех, кто уже прибыл", — сказал он журналистам.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.