В ЛНР с начала года 500 человек признали потерпевшими от действий ВСУ

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики признало потерпевшими от действий украинских силовиков более 500 человек с начала 2018 года, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

"Министерство государственной безопасности ЛНР в рамках расследования уголовного дела по фактам военных преступлений, совершенных украинскими силовиками на территории республики, признало потерпевшими уже свыше 500 человек с начала 2018 года", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что часть материалов, собранных МГБ ЛНР, легли в основу приговора "Украинского народного трибунала".

"Сбор доказательств военных преступлений Украины в отношении гражданского населения и военнослужащих, вставших на защиту Луганской народной республики, продолжается", — сообщили в МГБ. Уточняется, что для оформления первичных документов жители районов, пострадавших от действий украинских силовиков, могут обращаться с заявлениями в районные отделения полиции.

В июне "Украинский народный трибунал" заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семь политиков к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе. В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Однако, как заявили судьи народного трибунала, материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу.