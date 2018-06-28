ЕС не должен подчиняться ничьим "указам" в сфере торговли, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. ЕС не должен следовать в сфере торговли односторонним "указам", на саммите ожидается дискуссия о необходимости защищать мировую систему торговли и европейские интересы, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС.

"У нас будет дискуссия по торговле с целью защиты экономического суверенитета Европы. Есть твердое желание не поддаваться никакому указу, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле", — заявил он журналистам.