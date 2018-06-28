Польша настаивает на продлении антироссийских санкций

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Польша настаивает на продлении санкций Евросоюза в отношении России и надеется, что позиция Варшавы будет принята во внимание на саммите ЕС, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Польша презентует очень твердую позицию о том, что санкции должны быть продолжены… Надеюсь, что наша позиция будет принята во внимание", — сказал Моравецкий, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.