Евросоюз очень далек от решения проблемы мигрантов, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Европейский союз очень далек от решения проблемы мигрантов, завила в четверг в Варшаве министр по вопросам гуманитарной помощи в правительстве Польши Беата Кемпа.
"Те, кто хочет вернуть механизм принудительной релокации, ошибаются. Эта проблема очень глубоко разделяет Евросоюз. Разница мнений очень большая. В отношении принудительного решения этого вопроса нет согласия и, наверное, не будет консенсуса в Европейском союзе", — цитирует Кемпу агентство РАР.
Польский министр напомнила, что страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) даже не приняли участия в неформальной встрече ЕС по миграции, которая прошла на прошлой неделе в Брюсселе.
"Но уже сегодня, глядя на подход нового правительства Австрии к политике миграции в Европе, я думаю, что очень далеко до консенсуса и очень далеко до выработки однозначного документа", — заключила она.
Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.