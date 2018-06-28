Евросоюз очень далек от решения проблемы мигрантов, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Европейский союз очень далек от решения проблемы мигрантов, завила в четверг в Варшаве министр по вопросам гуманитарной помощи в правительстве Польши Беата Кемпа.

Польша – одна из нескольких стран, отказавшихся принимать мигрантов в рамках квот Евросоюза. Ожидается, что тема миграции станет одной из основных тем на саммите Евросоюза, который пройдет 28-29 июня.

"Те, кто хочет вернуть механизм принудительной релокации, ошибаются. Эта проблема очень глубоко разделяет Евросоюз. Разница мнений очень большая. В отношении принудительного решения этого вопроса нет согласия и, наверное, не будет консенсуса в Европейском союзе", — цитирует Кемпу агентство РАР.

Польский министр напомнила, что страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) даже не приняли участия в неформальной встрече ЕС по миграции, которая прошла на прошлой неделе в Брюсселе.

Она отметила, что многое в решении миграционного вопроса будет зависеть от позиции Австрии, к которой переходит председательство в Евросоюзе. "Конец болгарского председательства, которая достаточно последовательно стремилась к тому, чтобы дублинские договоренности в измененной форме были приняты в консенсусе. Конечно, все будет зависеть от того, как к этому вопросу подойдет председательство Австрии, которое начнется с 1 июля", — сказала польский министр.

"Но уже сегодня, глядя на подход нового правительства Австрии к политике миграции в Европе, я думаю, что очень далеко до консенсуса и очень далеко до выработки однозначного документа", — заключила она.

Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.