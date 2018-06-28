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Экс-премьер Малайзии отрицает свою причастность к коррупции, сообщили СМИ

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© REUTERS / Edgar Su Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак. Архивное фотоЭкс-премьер Малайзии Наджиб Разак. Архивное фото
© REUTERS / Edgar Su

БАНГКОК, 28 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак полностью отрицает свою причастность к коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB, из которого, по версии следствия, за почти 10 лет его существования было похищено более 4,5 миллиарда долларов, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star.

Наджиб Тун Разак. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Адвокаты экс-премьера Малайзии Наджиба Разака расторгли с ним контракт
"Я не одобрил и не утвердил ни одной из подобных транзакций", — заявил на брифинге для малайзийских журналистов в четверг Наджиб Разак, имея в виду обвинения в адрес руководства фонда, председателем правления которого он был с момента его создания, в приобретении на средства фонда дорогих яхт, ювелирных украшений, картин известных художников и других предметов роскоши. Именно такие покупки инкриминируют руководству фонда, в том числе Наджибу Разаку, американские следователи, расследующие деятельность фонда 1MDB в США. Также, американское следствие считает, что на деньги фонда 1MDB были сняты несколько художественных фильмов, в том числе фильм 2013 года "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Следствие по делу фонда ведется одновременно в Малайзии, США, Сингапуре и Швейцарии.

"В этом нет никакого смысла. Ну зачем я, находясь на посту премьер-министра, стал бы одобрять и утверждать сделки по приобретению за государственный счет яхт и картин? Это просто сумасшествие!", — заявил журналистам экс-премьер.

"Я столько лет в публичной политике, что моя репутация абсолютно чиста. Если бы я имел последнее решающее слово в заключении этих сделок, я никогда бы их не утвердил", — добавил Наджиб Разак.

Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
Бывший премьер-министр Малайзии дал показания антикоррупционной комиссии
Ранее в тот же день экс-премьер заявил представителям СМИ Малайзии, что оценка полицией изъятых из принадлежащих его семье домов и квартир ценностей "завышена по политическим мотивам". Накануне, в среду, глава полицейского департамента по расследованию коммерческих преступлений Малайзии обнародовал окончательную общую стоимость ювелирных украшений, изъятых во время обысков в домах и квартирах семьи Наджиба Разака в конце мая. По его словам, при обысках были изъяты ювелирные украшения на сумму более 109 миллионов долларов, а процесс их оценки и подсчета их суммарной стоимости занял почти месяц. После обысков в конце мая полиция также официально объявила общую сумму наличных денег в трех валютах, также изъятых в жилищах семьи экс-премьера. Эта сумма составила 28,6 миллиона долларов.

Плакат с изображением бывшего Премьер-министро Малайзии Махатхира Мохамады на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
© AP Photo / Aaron Favila
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Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии во главе с самим экс-премьером, ушедшими в отставку в начале мая этого года после поражения на выборах бывшей правящей коалиции "Национальный Фронт". Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году после публикации в СМИ документов, свидетельствующих о миллиардных хищениях в 1MDB, закрытое, и открытое вновь в 2015 году, было прекращено при правительстве Наджиба Разака незадолго до выборов 2018 года и возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс Надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мухамадом, который занял пост премьер-министра.

Экс-премьеру Наджибу Разаку и его близким пока не предъявлены обвинения, однако передвижения членов его семьи ограничены, выезд из страны им запрещен.

Наджиб Разак после поражения на выборах уже дважды давал показания национальной антикоррупционной комиссии Малайзии по делу 1MDB. В начале недели СМИ сообщили о задержании его бывшего помощника по финансовым вопросам, который, по имеющимся у следствия сведениям, одновременно являлся директором компании, непосредственно связанной с деятельностью фонда 1MDB.

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