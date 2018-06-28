Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на немецком фрегате.

Инцидент произошел на корабле типа F124 Sachsen во время учений ПВО Германии у берегов Норвегии. Зенитная ракета американского производства SM-2 не покинула пусковую установку и сгорела в стартовой ячейке. После этого начался пожар.

В ВМС Германии сообщили, что ракету проверяли незадолго до инцидента и оценили ее техническое состояние как "идеальное". Из-за происшествия никто не пострадал, однако "Саксония" получила серьезные повреждения.