Киев направил МИД России ноту протеста из-за недопуска омбудсмена к Сенцову

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Посольство Украины направило министерству иностранных дел РФ очередную ноту протеста в связи с недопуском украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к заключенному режиссеру Олегу Сенцову, сообщила в четверг пресс-служба украинского омбудсмена.

Ранее Денисова сообщила, что находится в РФ возле колонии, где отбывает наказание украинец Олег Сенцов.

"Посольство Украины в РФ направило очередную ноту министерству иностранных дел РФ с решительным протестом по недопуску уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой", — говорится в сообщении.

По утверждению пресс-службы, Денисовой в четверг отказали в посещении Сенцова. Киевская сторона заявила, что это "ведет к срыву" договоренностей о посещении заключенных на территории РФ и Украины.

МИД Украины потребовал допустить омбудсмена Украины к Сенцову. "Требуем обеспечить беспрепятственный допуск", — написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца на своей странице в Facebook.

Сенцов, голодовка которого в колонии длится уже более месяца, был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. До этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала на своей странице в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.

Москалькова позже сообщила РИА Новости, что планирует посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.