В МИД Люксембурга раскритиковали деятельность ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что ПАСЕ должна защищать права человека, а не рассуждать о политических и военных вопросах, которые находятся в ведении ОБСЕ и ООН.

ПАСЕ практически каждую сессию обсуждает актуальные международные темы: Сирию, Ближний Восток.

"Главная задача нашей организации — зашита прав человека, верховенства права и демократии и поэтому наша организация не должна высказывать суждения в отношении политических военных вещей, которые связаны с безопасностью, которыми занимается ОБСЕ или СБ ООН", — сказал министр в четверг, выступая перед парламентариями Ассамблеи.