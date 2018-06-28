Санкции окажут давление на иранцев и создадут трудности, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Санкции окажут давление на население Ирана и создадут трудности, заявил президент страны Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода в Бендер-Аббасе.
"Санкции окажут давление на народ, эти санкции, безусловно, создадут трудности народу, однако создадут много возможностей для (продвижения — ред.) инициатив, творческой деятельности и созидания перед лицом притеснителей в мире", — заявил президент, чье выступление было показано государственным телевидением.
Роухани также коснулся политики США, отметив, что между их союзниками — Канадой, Мексикой, Европейским союзом, азиатскими странами — и Вашингтоном образовался пробел.
Иранский президент после выхода США из ядерной сделки заявил, что Вашингтон оказывает на Тегеран экономическое давление и ведет против страны психологическую войну, при этом он подчеркнул, что экономика Ирана продолжит путь развития.