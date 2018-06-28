Санкции окажут давление на иранцев и создадут трудности, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Санкции окажут давление на население Ирана и создадут трудности, заявил президент страны Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода в Бендер-Аббасе.

По его словам, Иран переживает исторический момент и должен противостоять угрозам в отношении страны, превратив их в возможности.

"Санкции окажут давление на народ, эти санкции, безусловно, создадут трудности народу, однако создадут много возможностей для (продвижения — ред.) инициатив, творческой деятельности и созидания перед лицом притеснителей в мире", — заявил президент, чье выступление было показано государственным телевидением.

Роухани также коснулся политики США, отметив, что между их союзниками — Канадой, Мексикой, Европейским союзом, азиатскими странами — и Вашингтоном образовался пробел.

По словам Роухани, граждане США стыдятся своих властей, где есть "человек, который разделяет матерей и детей" и "возводит стены со своими соседями и гордится этим" и настроен против ислама.

Иранский президент после выхода США из ядерной сделки заявил, что Вашингтон оказывает на Тегеран экономическое давление и ведет против страны психологическую войну, при этом он подчеркнул, что экономика Ирана продолжит путь развития.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против этого шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.