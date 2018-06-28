Матвиенко назвала нонсенсом расширение мандата ОЗХО

СУЗДАЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Решение о расширении мандата ОЗХО является нарушением принципов деятельности этой структуры, Россия сделает все, чтобы изменить ситуацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках.

"Это решение — нонсенс, нарушение конвенции о деятельности ОЗХО. Россия сделает все, чтобы исправить в рамках возможного ситуацию", — сказала она журналистам.

По словам Матвиенко, расширение мандата ОЗХО может привести к расколу в этой структуре и нелегитимности ее решений.

Спикер Совфеда отметила, что в соответствии с решением о расширении мандата ОЗХО техническая, экспертная организация взяла на себя прокурорские функции, функции следствия, суда и медицинской экспертизы. "Такого не может быть и не должно быть, абсолютно точно. Естественно, РФ не может согласиться с этим решением и, более того, считает, что сама система голосования была нелегитимной", — сказала она.

Матвиенко убеждена, что сложившаяся ситуация приведет к "очередному развалу важной и нужной структуры, которая исполняла экспертные и технические функции".