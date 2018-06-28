Хейли назвала Иран "еще одной Северной Кореей"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Иран и рассчитывают, что другие страны поддержат Вашингтон на этом направлении, заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сравнив иранский режим с северокорейским.

"Мы намерены продолжать оказывать давление на него (Иран — ред.) и надеемся, что другие страны к нам присоединятся, поскольку в наших глазах Иран является еще одной Северной Кореей", — сказала Хейли, выступая в исследовательском центре Observer Research Foundation в Нью-Дели.

По словам дипломата, в Вашингтоне "твердо убеждены в том, что Иран является угрозой", и эта уверенность зиждется "не на каких-либо представлениях, а на реальных доказательствах".

"Мы видим, что, несмотря на сделку с Ираном… Тегеран продолжает нарушать резолюцию за резолюцией. Они нарушили договоренность по созданию баллистических ракет, они поддерживают терроризм, они продают и поставляют вооружение хуситам в Йемене", — заявила Хейли. Она подчеркнула, что ряд действующих соглашений с Ираном "не означает, что мы должны игнорировать все эти нарушения", которые "представляют собой угрозу для всего мира".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.