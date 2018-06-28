Хейли назвала Иран "еще одной Северной Кореей"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Иран и рассчитывают, что другие страны поддержат Вашингтон на этом направлении, заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сравнив иранский режим с северокорейским.
"Мы намерены продолжать оказывать давление на него (Иран — ред.) и надеемся, что другие страны к нам присоединятся, поскольку в наших глазах Иран является еще одной Северной Кореей", — сказала Хейли, выступая в исследовательском центре Observer Research Foundation в Нью-Дели.
По словам дипломата, в Вашингтоне "твердо убеждены в том, что Иран является угрозой", и эта уверенность зиждется "не на каких-либо представлениях, а на реальных доказательствах".
"Мы видим, что, несмотря на сделку с Ираном… Тегеран продолжает нарушать резолюцию за резолюцией. Они нарушили договоренность по созданию баллистических ракет, они поддерживают терроризм, они продают и поставляют вооружение хуситам в Йемене", — заявила Хейли. Она подчеркнула, что ряд действующих соглашений с Ираном "не означает, что мы должны игнорировать все эти нарушения", которые "представляют собой угрозу для всего мира".
Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.