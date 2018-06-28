В США подорожала модель куртки, в которой Меланья Трамп посетила беженцев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Цены на поддержанные куртки той же модели, в которой жена президента США Меланья Трамп посетила центры содержания детей из разделенных семей незаконных мигрантов в Техасе, поднялись в десятки раз на интернет-аукционах, сообщила газета Washington Post.

Первая леди Америки на прошлой неделе наделала много шума, отправившись в поездку по центрам для разлученных с родителями детей в зеленой куртке-штормовке марки Zara с надписью на спине: "I really don't care. Do U?" ("Мне реально все равно. А вам?"). Представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм заявила, что это "просто куртка" и принт на ней не несет никакого скрытого смысла.

В сети Zara штормовки этой модели ценой 39 долларов уже распроданы, а вот те, кто успел их приобрести, могут неплохо заработать. Так, две такие куртки сейчас продаются на онлайн-аукционе EBay по 895 и 610 долларов соответственно. И это еще не окончательные цены: до закрытия аукциона осталось несколько дней. В описаниях товаров указано, что продавцы купили их пару лет назад.

В минувший вторник такая куртка ушла на торгах EBay за 500 долларов. Тем временем другие онлайн-магазины начали продавать кружки и зеленые футболки с такой же надписью.