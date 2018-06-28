В Лондоне испугались последствий встречи Путина и Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В британском правительстве опасаются "мирного соглашения" между Россией и США, к которому президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп могут прийти после их ожидаемой встречи. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета The Times.

По мнению собеседников издания, гипотетическая "сделка" Москвы и Вашингтона невыгодна для НАТО. В Лондоне предполагают, что в ходе разговора Путин "убедит Трампа не участвовать в осенних военных учениях альянса в Норвегии" и согласует с американским президентом "признание аннексии Крыма и изменение санкционного режима в обмен на перемирие на востоке Украины".

"Конкретно нас беспокоит внезапное заключение подобия "мирной сделки" между Путиным и Трампом. Можно представить, как они говорят "Зачем нам столько военной техники в Европе?" и соглашаются начать ее отвод", — цитирует газета неназванного члена правительства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа давно обсуждаются по закрытым каналам. По словам американского президента, встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО, и, возможно, пройдет в Хельсинки.