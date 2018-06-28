Порошенко назвал конституцию Украины одной из самых демократических в мире

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Президент Петр Порошенко в поздравлении по случаю Дня конституции назвал основной закон Украины одним из самых демократических в мире.

Очередная годовщина принятия конституции отмечается на Украине в четверг. За более чем 20 лет с момента принятия основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех столетий, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени — "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Пилипа Орлика. И сегодня конституция Украины как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире. Уважайте идеи и принципы, по которым живет Украина и давайте защищать их вместе!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook.