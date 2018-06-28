Македония отказалась открыть новые центры для мигрантов

Вид на стихийный лагерь беженцев в районе села Идомени в Греции с территории Македонии. Архивное фото

Вид на стихийный лагерь беженцев в районе села Идомени в Греции с территории Македонии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Македония не имеет возможности открыть новые центры и лагеря для приема мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, заявил министр внутренних дел страны Оливер Спасовски.

В последнее время в СМИ Балканского региона возникло обсуждение якобы существующих планов Евросоюза по строительству в балканских странах не-членах ЕС крупных лагерей для приема мигрантов. Одним из самых вероятных государств для приема называются Албания и соседняя Македония. Министр Спасовски прокомментировал данные предположения на конференции "Миграционный кризис и балканский маршрут" под эгидой парламентской ассамблеи НАТО в Скопье.

"Македония не имеет условий для открытия новых лагерей для мигрантов. В стране уже действуют два транзитных центра для краткого пребывания, и в настоящее время безопасность границ находится на удовлетворительном уровне", — цитирует портал издания "Вечер" главу МВД.

"Из-за своего местоположения республика Македония не по своей вине оказалась в центре миграционного кризиса и стала одной из стран, на которые легла наибольшая нагрузка. Через нашу территорию в 2015 и до половины 2016 года прошли транзитом свыше 800 тысяч мигрантов, что больше трети населения страны", — отметил Спасовски.

Он подчеркнул, что с официальным закрытием "балканского маршрута мигрантов" процесс перешел в нелегальное поле, усилилась контрабанда людей. По данным МВД Македонии, в 2017 году было пресечено 3,2 тысячи попыток незаконного перехода границы, а за первые пять месяцев 2018 года – 3,1 попыток нарушения госграницы.

Официально "западнобалканский маршрут" был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия мигранты направились в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.