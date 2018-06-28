АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий суд принял решение арестовать гражданку Германии курдского происхождения — певицу Саиде Инач. Ее задержали на прошлой неделе в провинции Эдирне на северо-западе Турции, сообщила Hurriyet.

Инач, использующая сценический псевдоним Хозан Джане, прибыла в Эдирне для участия в предвыборной кампании прокурдской Партии демократии народов.

Ей предъявили обвинение в "распространении пропаганды террористической организации в соцсетях", где она разместила снимки, на которых позирует вместе с членами Рабочей партии Курдистана (РПК).

Конфликт Анкары и РПК

РПК борется за политические права курдов в Турции, их цель — создание автономии на территории страны.

В июле 2015 года начался новый виток конфликта между РПК и Анкарой, тогда в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более десяти тысяч членов курдской партии.

Также турецкие военные атакуют позиции РПК на севере Ирака.