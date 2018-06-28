АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий суд принял решение арестовать гражданку Германии курдского происхождения — певицу Саиде Инач. Ее задержали на прошлой неделе в провинции Эдирне на северо-западе Турции, сообщила Hurriyet.
Ей предъявили обвинение в "распространении пропаганды террористической организации в соцсетях", где она разместила снимки, на которых позирует вместе с членами Рабочей партии Курдистана (РПК).
Конфликт Анкары и РПК
РПК борется за политические права курдов в Турции, их цель — создание автономии на территории страны.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более десяти тысяч членов курдской партии.
Также турецкие военные атакуют позиции РПК на севере Ирака.