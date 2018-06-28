Россия обеспокоена разработкой США новых ракетных систем

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что в ответ на надуманные угрозы со стороны РФ США начали разработку новых ракетных систем, которые могут впоследствии быть трансформированы в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг.

"Особую обеспокоенность вызывает то, что под надуманным предлогом российских "нарушений" в США запускаются все новые и новые якобы ответные военные программы, включающие весьма провокационные и чреватые разрушением ДРСМД",- сказал Рябков, выступая в Совете Федерации.

"В частности, одобрен и профинансирован запуск программы по разработке ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной по договору дальностью",- добавил замглавы МИД РФ.