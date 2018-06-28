Наличие у США ударных беспилотников нарушает ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Остается неурегулированным вопрос об американских ударных беспилотниках, их наличие у США нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По-прежнему остается неурегулированным проблемный вопрос с американскими ударными беспилотниками, некоторые типы которых со всей очевидностью подпадают под содержащееся в договоре определение термина "крылатая ракета наземного базирования". Хотят этого в Вашингтоне или нет, но именно так сформулировано соответствующее положение в договоре, а значит стороны не должны это игнорировать", — сказал Рябков.

Он отметил, что Москва давно и последовательно поднимает этот вопрос в контактах с Вашингтоном, однако "конструктивная реакция отсутствует".