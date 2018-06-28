Порошенко потребовал отменить депутатскую неприкосновенность в этом году

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко потребовал принять закон об отмене депутатской неприкосновенности уже в этом году.

Парламент Украины осенью минувшего года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. Ранее КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада.

"Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Пришло время для того, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", — сказал Порошенко во время выступления ко Дню конституции в четверг, которое транслировали украинские телеканалы.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.