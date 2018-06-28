Индия считает консультации по вопросу расширения мандата ОЗХО неполными

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Индия считает, что консультации по проекту расширения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), голосование по которому состоялось в среду в Гааге, были неполными, заявил посол Индии в Нидерландах и постоянный представитель этой страны в ОЗХО Вену Раджамони.

Накануне участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.

"Мы очень внимательно изучили данный проект и провели широкие консультации с его авторами и ключевыми соавторами. Тем не менее, мы полагаем, что консультации, проведенные авторами данного проекта по столь важной проблеме, являются на данный момент неполными. Индия полагает, что проект решения, которое будет иметь столь большую важность и далеко идущие последствия, должен стать результатом всестороннего и широкого обсуждения", — сказал Раджамони, слова которого опубликованы на сайте индийского МИД.

"Поскольку проект решения не развеял нашу озабоченность, Индия решила проголосовать против", — добавил дипломат.

Несмотря на это, отметил Раджамони, Нью-Дели "готов обсуждать со странами-членами организации способы усиления Конвенции о запрещении химического оружия, а также ее эффективной реализации".

"Индия придает первостепенное значение Организации, а потому всегда подчеркивала важность консенсуса и необходимость принятия любых решений на основе консультаций друг с другом членов ОЗХО, которые должны учитывать различные точки зрения", — заявил он.

При этом Раджамони подчеркнул, что Индия продолжает оставаться противником применения химического оружия "где угодно, кем угодно, когда-либо и при любых обстоятельствах". "Наша позиция состоит в том, что использование химоружия не может быть оправдано, а виновные в таких отвратительных действиях должны нести ответственность", — добавил постпред Индии.

Ранее постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил РИА Новости, что попытки создать в ОЗХО атрибутивный механизм фактически ставят под удар всю систему международных отношений. Россия намерена дать "выверенный и сбалансированный" ответ с учетом национальных интересов, добавил он.